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Кондо в Флорида, США

Кондо В архив
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8 объектов найдено
Кондо 2 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Beacon Square, США
Кондо 2 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Beacon Square, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Real estate investments in New Port Richey Invest in Florida and secure a net yield o…
€100,381
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Кондо 5 спален в Майами-Дейд, США
Кондо 5 спален
Майами-Дейд, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 735 м²
Этаж 53/57
В этом двухэтажном убежище в облаках открывается максимальный вид на воду через окна от пола…
€11,41 млн
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Кондо 1 спальня в Майами, США
Кондо 1 спальня
Майами, США
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 75
Baccarat Hotel & amp; Резиденции предназначены для того, чтобы вовремя перенести жителей в б…
€1,07 млн
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Кондо 2 спальни в Майами, США
Кондо 2 спальни
Майами, США
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 14
Очаровывание места жительства с панорамными видами Горизонта Майами и Biscayne-Bay. Просторн…
€408,825
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Кондо 1 комната с бассейном в Майами, США
Кондо 1 комната с бассейном
Майами, США
Комнаты 1
TAX FREE program.full удобства впечатляющее ЗДАНИЕ
€410,650
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Кондо 1 комната в Майами, США
Кондо 1 комната
Майами, США
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 57
СИМВОЛ Брикелл. Фантастический вид от этого реконструированного Пентхауса. Красивые мраморны…
€439,000
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Кондо 1 комната в Майами, США
Кондо 1 комната
Майами, США
Комнаты 1
€912,556
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Кондо 1 комната с бассейном в Майами, США
Кондо 1 комната с бассейном
Майами, США
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 2
Просторный, Реконструированный, Яркий и Тихий. Вы будете любить эту огромную 1 спальню, 2 ва…
€455,365
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Параметры недвижимости в Флорида, США

с бассейном
недорогая
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