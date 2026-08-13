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Виллы в Калифорнии, США

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1 объект найдено
Вилла в Сан-Диего, США
Вилла
Сан-Диего, США
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Это единственный в своем роде дом в Южной Калифорнии, и на получение разрешений и строительс…
$24,65 млн
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Параметры недвижимости в Калифорнии, США

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