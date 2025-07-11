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Дома с садом в Уэверли, Великобритания

6 объектов найдено
Дом 3 спальни в Cranleigh, Великобритания
Дом 3 спальни
Cranleigh, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Расположенный в самом сердце сельской местности Суррея, этот красиво оформленный дом с 3 спа…
$932,432
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Дом 2 спальни в Cranleigh, Великобритания
Дом 2 спальни
Cranleigh, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этот 2-комнатный террасный дом в Кранли, Суррей, сочетает в себе стиль и комфорт в оживленно…
$645,891
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Дом 3 спальни в Cranleigh, Великобритания
Дом 3 спальни
Cranleigh, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этот 3-комнатный дом с террасой в Кранли, Суррей, предлагает современную жизнь в оживленном …
$857,273
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Cranleigh, Великобритания
Дом 3 спальни
Cranleigh, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Откройте для себя современный дом с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, предлагающий 1296 ква…
$1,01 млн
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Дом 3 спальни в Cranleigh, Великобритания
Дом 3 спальни
Cranleigh, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этот потрясающий дом с тремя спальнями в Кранли, Суррей, предлагает идеальное сочетание совр…
$857,273
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Дом 4 спальни в Cranleigh, Великобритания
Дом 4 спальни
Cranleigh, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этот потрясающий 4-комнатный отдельно стоящий дом в Кранли, Суррей, идеально подходит для се…
$1,22 млн
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Параметры недвижимости в Уэверли, Великобритания

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