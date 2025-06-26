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Дома с садом в Surrey, Великобритания

Уэверли
7
7 объектов найдено
Дом 3 спальни в Cranleigh, Великобритания
Дом 3 спальни
Cranleigh, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Наслаждайтесь просторным 3-комнатным, 2-комнатным домом с 1244 квадратными футами жилой площ…
$902,773
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Дом 2 спальни в Cranleigh, Великобритания
Дом 2 спальни
Cranleigh, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный район в самом сердце Кранли, Суррей. Предлагая широкий выбор…
$614,978
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Дом 3 спальни в Cranleigh, Великобритания
Дом 3 спальни
Cranleigh, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этот дом с 3 спальнями и 2 ванными комнатами предлагает 1157 кв. футов пространства с видом …
$910,092
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Дом 3 спальни в Cranleigh, Великобритания
Дом 3 спальни
Cranleigh, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этот дом с 3 спальнями и 2 ванными комнатами предлагает 1157 квадратных футов продуманного п…
$895,868
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Дом 3 спальни в Cranleigh, Великобритания
Дом 3 спальни
Cranleigh, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Откройте для себя современный дом с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, предлагающий 1296 ква…
$980,267
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Дом 2 спальни в Cranleigh, Великобритания
Дом 2 спальни
Cranleigh, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Наслаждайтесь красиво спроектированной резиденцией с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, пред…
$671,941
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Дом 2 спальни в Cranleigh, Великобритания
Дом 2 спальни
Cranleigh, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Зайдите в эту восхитительную 2-комнатную, 2-комнатную резиденцию с 850 квадратными футами со…
$630,090
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Параметры недвижимости в Surrey, Великобритания

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