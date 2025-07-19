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Дома в Southall, Великобритания

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Southall, Великобритания
Дом 3 спальни
Southall, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Откройте для себя эксклюзивную коллекцию таунхаусов с 3 спальнями для продажи в Саутхолле, п…
$1,15 млн
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