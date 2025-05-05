Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Великобритания
  3. Шотландия
  4. Жилая

Жильё в Шотландии, Великобритания

1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Дамфрис-энд-Галловей, Великобритания
Квартира 1 спальня
Дамфрис-энд-Галловей, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Мы представляем новый проект в Боу, E3, где современная жизнь встречается с зелеными ландшаф…
$653,162
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Шотландии, Великобритания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти