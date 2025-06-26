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Квартиры с садом в Reading, Великобритания

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12 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Рединг, Великобритания
Квартира 2 спальни
Рединг, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Живите в стиле с этими исключительными апартаментами с одной и двумя спальнями в самом сердц…
$546,737
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Квартира 2 спальни в Рединг, Великобритания
Квартира 2 спальни
Рединг, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Примите современную жизнь с этими исключительными апартаментами с одной и двумя спальнями, р…
$574,870
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Квартира 1 спальня в Рединг, Великобритания
Квартира 1 спальня
Рединг, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Откройте для себя идеальный баланс яркого сообщества и безмятежной природной красоты, всего …
$413,279
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Квартира 2 спальни в Рединг, Великобритания
Квартира 2 спальни
Рединг, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Откройте для себя современную жизнь в спокойной обстановке на берегу озера Ридинга, где пышн…
$499,887
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Квартира 1 спальня в Рединг, Великобритания
Квартира 1 спальня
Рединг, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Испытайте идеальное сочетание удобства города и спокойной жизни на берегу моря с этими изыск…
$399,561
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Квартира 1 спальня в Рединг, Великобритания
Квартира 1 спальня
Рединг, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Откройте для себя воплощение современной жизни в Чтении, ярком новом месте. Расположенные ря…
$430,136
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Квартира 1 спальня в Рединг, Великобритания
Квартира 1 спальня
Рединг, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Испытайте современную жизнь в самом сердце Чтения, где спокойный вид на озеро и зеленые наса…
$406,885
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Квартира 2 спальни в Рединг, Великобритания
Квартира 2 спальни
Рединг, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Шаг в современную жизнь с этими красиво оформленными квартирами в самом сердце Чтения. Распо…
$518,488
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Квартира 2 спальни в Рединг, Великобритания
Квартира 2 спальни
Рединг, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Примите современную жизнь с этими стильными квартирами в оживленной деревне Green Park, Read…
$553,747
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Квартира 1 спальня в Рединг, Великобритания
Квартира 1 спальня
Рединг, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Откройте для себя современную жизнь в лучшем виде с этими потрясающими апартаментами с одной…
$385,518
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Квартира 2 спальни в Рединг, Великобритания
Квартира 2 спальни
Рединг, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Откройте для себя идеальное сочетание природы и удобства с этими современными апартаментами …
$553,747
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Квартира 2 спальни в Рединг, Великобритания
Квартира 2 спальни
Рединг, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Откройте для себя современную жизнь в оживленной деревне Green Park Village of Reading, где …
$511,513
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Параметры недвижимости в Reading, Великобритания

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