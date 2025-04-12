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Жильё в Ноттингем, Великобритания

2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Ноттингем, Великобритания
Квартира 1 комната
Ноттингем, Великобритания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/3
Представляем вам превосходную коллекцию индивидуально оформленных апартаментов с одной и дву…
$115,099
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Квартира 2 комнаты в Ноттингем, Великобритания
Квартира 2 комнаты
Ноттингем, Великобритания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
Представляем вам превосходную коллекцию индивидуально оформленных апартаментов с одной и дву…
$124,312
Оставить заявку
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Параметры недвижимости в Ноттингем, Великобритания

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1111 голосов