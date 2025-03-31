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Квартиры в London Borough of Islington, Великобритания

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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в London Borough of Islington, Великобритания
Квартира 1 спальня
London Borough of Islington, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Эти апартаменты площадью 546 кв. футов (50,7 м2) сочетают в себе практичный дизайн и элегант…
$773,313
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Квартира 1 спальня в London Borough of Islington, Великобритания
Квартира 1 спальня
London Borough of Islington, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Эти апартаменты площадью 597 кв. футов (55,5 м2) предлагают просторное жилое пространство с …
$741,878
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Квартира 3 спальни в London Borough of Islington, Великобритания
Квартира 3 спальни
London Borough of Islington, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Эти элегантные апартаменты площадью 1160 кв. футов (107,8 м2) предлагают вид на восточную, ю…
$1,80 млн
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