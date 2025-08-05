Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Великобритания
  3. Hertsmere
  4. Жилая

Жильё в Hertsmere, Великобритания

1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Potters Bar, Великобритания
Квартира 3 спальни
Potters Bar, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Спрятанная в одном из самых престижных районов Лондона, эта очаровательная коллекция резиден…
$5,54 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Hertsmere, Великобритания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти