Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Великобритания
  3. Hampshire
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Hampshire, Великобритания

Винчестер
3
Hart
3
Fleet
3
Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Винчестер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Винчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Эта просторная 2-комнатная квартира охватывает 923 кв. футов и предлагает желательную ориент…
$741,850
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Fleet, Великобритания
Квартира 3 спальни
Fleet, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Откройте для себя новое очаровательное сообщество в самом сердце Флит, графство Хэмпшир, пре…
$848,146
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Fleet, Великобритания
Квартира 3 спальни
Fleet, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Добро пожаловать в живописное новое сообщество в самом сердце Флит, графство Хэмпшир, предла…
$749,831
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Винчестер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Винчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Откройте для себя эту стильную 2-комнатную квартиру, предлагающую 918 кв. футов продуманного…
$749,831
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Fleet, Великобритания
Квартира 3 спальни
Fleet, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Откройте для себя новое яркое сообщество в самом сердце Флит, Хэмпшир, где современная жизнь…
$771,047
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Винчестер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Винчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Шаг в изысканность с этой 2-комнатной, 2-комнатной квартирой, предлагающей 918 кв. футов рос…
$734,573
Оставить заявку

Типы недвижимости в Hampshire

двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Hampshire, Великобритания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти