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Таунхаусы в Большом Лондоне, Великобритания

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Лондон, Великобритания
Таунхаус 5 комнат
Лондон, Великобритания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
This stunning 4-bedroom, 3-bathroom freehold townhouse offers an exceptional family home wit…
$1,50 млн
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Параметры недвижимости в Большом Лондоне, Великобритания

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