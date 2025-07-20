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Дома в East Midlands, Великобритания

7 объектов найдено
Дом 3 спальни в Bingham, Великобритания
Дом 3 спальни
Bingham, Великобритания
Количество спален 3
Римский квартал окружен сельской местностью и расположен в востребованной долине Белвуар, ва…
$465,711
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Дом 2 спальни в Inkersall Green, Великобритания
Дом 2 спальни
Inkersall Green, Великобритания
Количество спален 2
Окруженный 14 акрами открытого публичного пространства с выходом на Транс-Пеннинскую тропу, …
$290,200
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Дом 3 спальни в Cotgrave, Великобритания
Дом 3 спальни
Cotgrave, Великобритания
Количество спален 3
Hollygate Green представляет собой коллекцию домов с 3, 4 и 5 спальнями, расположенных в рай…
$418,464
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TekceTekce
Дом 2 спальни в Skegby, Великобритания
Дом 2 спальни
Skegby, Великобритания
Количество спален 2
Ваш новый, энергоэффективный дом в Саттон-ин-Эшфилд расположен на 3,6 акрах зеленого открыто…
$323,945
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Дом 4 спальни в Whaley Bridge, Великобритания
Дом 4 спальни
Whaley Bridge, Великобритания
Количество спален 4
Midshires Meadow имеет энергоэффективный диапазон 4-х кроватей, окруженный видом на Высокий …
$741,099
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Дом 2 спальни в Edwinstowe CP, Великобритания
Дом 2 спальни
Edwinstowe CP, Великобритания
Количество спален 2
Расположенный в самом сердце Шервудского леса и с загородным парком площадью 350 акров на ва…
$323,971
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Дом 3 спальни в Мансфилд, Великобритания
Дом 3 спальни
Мансфилд, Великобритания
Количество спален 3
Предлагая полу-сельское проживание и городское удобство - ваш новый дом в Стоунбридж Филдс. …
$310,447
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Параметры недвижимости в East Midlands, Великобритания

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