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Коттеджи в Великобритании

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Шеффилд, Великобритания
Коттедж 5 комнат
Шеффилд, Великобритания
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
$1,06 млн
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