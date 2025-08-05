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Жильё в Ascot, Великобритания

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Ascot, Великобритания
Квартира 2 спальни
Ascot, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Диапазон цен: £1 295 000 - £2 100 000 Расположенный между престижными районами Саннингдейл и…
$1,77 млн
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