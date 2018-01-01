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Современный жилой комплекс с бассейнами, итальянской дизайнерской мебелью и техникой, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€248,741
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О комплексе

Это 25-этажное здание выделяется среди остальных своим уникальным стилем. Холодный фасад из комбинации светло-серых и белых цветов, внутренняя отделка с прозрачными голубыми акцентами, наличие бассейнов и водных декоративных элементов — всё это дарит будущим жителям покой, умиротворение и прохладу.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: лаунж-зоны, библиотека, спортивная площадка, внутренний дворик со скамейками, магазины и коммерческие помещения, велопарковка и зарядная станция для электротранспорта, многоуровневая охрана, круглосуточное видеонаблюдение и система распознавания лиц, зеленая терраса с декоративной водной дорожкой и деревянными перголами.

Club House - коворкинг, настольный теннис и футбол, интеллектуальные игры для дружеских вечеров и многое другое.

Расположение и объекты поблизости

Object1 - идеальный баланс для комфортной жизни в Дубае. Рядом с основными достопримечательностями, но вдали от шумных туристических маршрутов. С отличным транспортным доступом к работе, но в тихом дружелюбном районе.

Расположен в тихом зеленом районе JVС популярным среди семей с детьми.

В шаговой доступности: парки, детские игровые площадки, школы, медицинские учреждения, супермаркеты и магазины.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Современный жилой комплекс с бассейнами, итальянской дизайнерской мебелью и техникой, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€248,741
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Многоквартирный жилой дом 1BR | The Highbury | Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 1BR | The Highbury | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€378,000
Сдача в: 2025
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to present 1 bedroom apartment, located in MBR City, known as The Highbury by Ellington. Payment Plan; Down Payment – 20% During Construction – 50% On Handover – 30% Amenities & Facilities; 1 Bedroom 2 Bath Unfurnished BUA; 905 Sqft Powder room Laundry area Open Kitchen Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Emergency exits Fire facilities Dining & Retail outlet Gym Swimming pool Kid’s play area Leisure & Park area Restaurant & Cafe Supermarket & Shopping area Barbeque area Green surrounding School & Institute Community Hall Sports court Fitness centre Sunken Seating Tennis & Basketball court Pet area Splash pad Outdoor games zone Hotel-like drop off area Cinema room For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Жилой комплекс Новая резиденция Bluewaters Penthouse напротив пляжа, Bluewaters Island, Дубай, ОАЖ
Жилой комплекс Новая резиденция Bluewaters Penthouse напротив пляжа, Bluewaters Island, Дубай, ОАЖ
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от
€13,12 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и панорамным видом. Резиденция располагает большой парковкой, пляжным клубом, тренажерными залами, бассейнами, ухоженными садами, детскими и баскетбольными площадками. Окончание строительства - июль 2027 года. Расположение и объекты поблизости Аэропорт Абу-Даби - 45 минут Международный аэропорт Дубай - 30 минут Пляж - 7 минут Даунтаун Дубай - 20 минут Дубай Марина - 7 минут
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