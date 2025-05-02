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  3. Жилой комплекс Новый высотный комплекс меблированных апартаментов Skyhills Residence 3 с бассейном, бизнес-зоной и клубом, JVC, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый высотный комплекс меблированных апартаментов Skyhills Residence 3 с бассейном, бизнес-зоной и клубом, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$199,395
18.05.2025
$201,147
17.05.2025
$200,403
16.05.2025
$200,538
14.05.2025
$202,152
13.05.2025
$199,997
11.05.2025
$199,565
10.05.2025
$200,233
09.05.2025
$198,606
08.05.2025
$197,883
07.05.2025
$198,566
14.04.2025
$192,700
13.04.2025
$192,813
12.04.2025
$193,532
11.04.2025
$197,905
10.04.2025
$198,711
09.04.2025
$199,711
08.04.2025
$199,587
06.04.2025
$199,703
05.04.2025
$197,885
04.04.2025
$200,530
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Жилой комплекс Новый высотный комплекс меблированных апартаментов Skyhills Residence 3 с бассейном, бизнес-зоной и клубом, JVC, Дубай, ОАЭ
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22600
ID новостройки на Realting
In CRM: 2411177
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Skyhills Residence 3 — это жилая башня, расположенная в районе JVC (Jumeirah Village Circle) в Дубае. Проект включает квартиры с одной и двумя спальнями площадью от 37 до 111 м² и ориентирован на покупателей, которые ищут современное жилье в удобном и развитом районе Дубая.

Для удобства жителей здесь предусмотрены такие объекты, как бассейн, тренажерный зал, клубный дом, места для медитации и йоги, а также бизнес-зона.

Одной из особенностей проекта является возможность гибкой оплаты с отсрочкой на два года после передачи собственности. Апартаменты продаются полностью меблированными, за исключением телевизора и декоративных элементов.

Передача ключей покупателям планируется в первом квартале 2027 года.

Удобства:

  • Клубный дом
  • Бассейн
  • Фитнес-центры
  • Тренажерный зал
  • Бизнес-зона
  • Бизнес-клуб
  • Место для медитации и йоги
  • Терраса с барбекю и грилем
Особенности квартир

Апартаменты полностью меблированы, кроме декора и TV

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в Jumeirah Village Circle, что обеспечивает хорошую транспортную доступность, включая быстрый доступ к основным магистралям города и важным местам, таким как Dubai Marina, Palm Jumeirah и Downtown Dubai.

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Новый высотный комплекс меблированных апартаментов Skyhills Residence 3 с бассейном, бизнес-зоной и клубом, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$199,395
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