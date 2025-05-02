Жилой комплекс Новый высотный комплекс меблированных апартаментов Skyhills Residence 3 с бассейном, бизнес-зоной и клубом, JVC, Дубай, ОАЭ

Skyhills Residence 3 — это жилая башня, расположенная в районе JVC (Jumeirah Village Circle) в Дубае. Проект включает квартиры с одной и двумя спальнями площадью от 37 до 111 м² и ориентирован на покупателей, которые ищут современное жилье в удобном и развитом районе Дубая.

Для удобства жителей здесь предусмотрены такие объекты, как бассейн, тренажерный зал, клубный дом, места для медитации и йоги, а также бизнес-зона.

Одной из особенностей проекта является возможность гибкой оплаты с отсрочкой на два года после передачи собственности. Апартаменты продаются полностью меблированными, за исключением телевизора и декоративных элементов.

Передача ключей покупателям планируется в первом квартале 2027 года.

Удобства:

Клубный дом

Бассейн

Фитнес-центры

Тренажерный зал

Бизнес-зона

Бизнес-клуб

Место для медитации и йоги

Терраса с барбекю и грилем

Особенности квартир

Апартаменты полностью меблированы, кроме декора и TV

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в Jumeirah Village Circle, что обеспечивает хорошую транспортную доступность, включая быстрый доступ к основным магистралям города и важным местам, таким как Dubai Marina, Palm Jumeirah и Downtown Dubai.