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Отели в Славская поселковая объединённая территориальная община, Украина

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1 объект найдено
No commission! For sell a boutique hotel in the resort, Slavske, Carpathians, Lviv regio в Славское, Украина
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No commission! For sell a boutique hotel in the resort, Slavske, Carpathians, Lviv regio
Славское, Украина
Число комнат 13
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 010 м²
Количество этажей 4
Без комиссии! Продается гостиничный комплекс у подножия горы Погар, Славское, Карпаты, горны…
Цена по запросу
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов