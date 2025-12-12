  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Polianytsia Rural Hromada
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Polianytsia Rural Hromada

Одесса
1
Одесская область
1
Одесский район
1
Odesa Urban Hromada
1
Апарт - отель Melis – инвестиции в отдых и доход в лесу рядом с Буковелем
Апарт - отель Melis – инвестиции в отдых и доход в лесу рядом с Буковелем
Яблуница, Украина
от
$112,057
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Уникальная возможность вложить средства в гостиничный номер среди вековых елей — всего в 15 минутах от подъемников Буковеля. Melis управляется Ribas Hotels Group — оператором, контролирующим значительную долю отельного рынка Буковеля. ▸ Преимущества для инвестора: – Старт от $95 000 – Г…
Агентство
BPS Consulting
Показать контакты
Агентство
BPS Consulting
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
