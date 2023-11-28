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Коммерческая недвижимость в Подольский район, Украина

4 объекта найдено
Коммерческая в Подольск, Украина
Коммерческая
Подольск, Украина
Площадь 6 000 м²
10169. . . Предлагаем к продаже зерно перерабатывающее предприятие в г.…
€428,901
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Коммерческая в Подольский район, Украина
Коммерческая
Подольский район, Украина
Площадь 5 000 м²
10111. . . Предлагаем к продаже действующую швейную фабрику в Одесской …
€565,785
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Коммерческая в Подольск, Украина
Коммерческая
Подольск, Украина
Площадь 1 000 м²
Завод расположен на территории 0,6 Га (госакт) в городе Котовск. Право собственности на все …
€346,771
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Коммерческая в Белино, Украина
Коммерческая
Белино, Украина
Площадь 1 800 м²
Комплекс расположен на 2,7га земли (акт постоянного пользования). Склад 1800кв.м. Высота пот…
€136,883
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