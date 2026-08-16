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Коммерческая недвижимость в Подольском районе, Украина

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4 объекта найдено
Коммерческое помещение 6 000 м² в Подольск, Украина
Коммерческое помещение 6 000 м²
Подольск, Украина
Площадь 6 000 м²
10169. . . Предлагаем к продаже зерно перерабатывающее предприятие в г. Подольск Одесской об…
$470,000
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Коммерческое помещение 5 000 м² в Балта, Украина
Коммерческое помещение 5 000 м²
Балта, Украина
Площадь 5 000 м²
10111. . . Предлагаем к продаже действующую швейную фабрику в Одесской области. Несколько зд…
$620,000
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Коммерческое помещение 14 593 м² в Борщи, Украина
Коммерческое помещение 14 593 м²
Борщи, Украина
Площадь 14 593 м²
26039. Имущественный комплекс, расположенный возле Подольска, пгт. Борщи, Одесская область.…
$4,50 млн
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Имущественный комплекс – Индустриальный парк Р-33 в Борщи, Украина
Имущественный комплекс – Индустриальный парк Р-33
Борщи, Украина
Площадь 14 593 м²
Количество этажей 3
Индустриальный парк R-33 1. Strategic Overview Индустриальный парк R-33 — это контроли…
$6,28 млн
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