Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Одесса
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Одессе, Украина

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 10/20
33749.Сдам однокомнатную квартиру на поселке Котовского, в квартире есть вся необходимая меб…
$260
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 134 м²
Этаж 10/10
29180...Сдается квартира в ЖК Патриций - престижный новый дом бизнес-класса из красного кирп…
$1,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти