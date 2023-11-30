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Жильё в Новодолинский сельский совет, Украина

квартиры
7
9 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Новая Долина, Украина
Квартира 5 комнат
Новая Долина, Украина
Комнаты 5
Площадь 120 м²
Этаж 5/5
17075 В продаже большая красивая квартира в жилом комплексе "Озерки". К…
€40,974
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Дом 4 комнаты в Новая Долина, Украина
Дом 4 комнаты
Новая Долина, Украина
Комнаты 4
Площадь 161 м²
Этаж 1/2
16644 В продаже дом с участком на Гребном канале. Дом свежей постройки,…
€81,947
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Квартира 1 комната в Новая Долина, Украина
Квартира 1 комната
Новая Долина, Украина
Комнаты 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/5
12853 Квартира в новом доме, укомплектована мебелью и техникой. Жилой к…
€20,942
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Дом 4 комнаты в Новая Долина, Украина
Дом 4 комнаты
Новая Долина, Украина
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
№2574 Предлагаем к продаже дом в Новой Долине. Общая площадь 250 кв.м.…
€43,706
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Квартира 3 комнаты в Новая Долина, Украина
Квартира 3 комнаты
Новая Долина, Украина
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
№936 Предлагаем к продаже 3-х комнатную квартиру в ЖК "Озерки". Общая …
€29,592
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Квартира 1 комната в Новая Долина, Украина
Квартира 1 комната
Новая Долина, Украина
Комнаты 1
Количество этажей 5
[embed]https://youtu.be/76jAxjQSXRU[/embed] с. Новая Долина. 7-я очередь. Кирпичный дом. …
€410
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Квартира 2 комнаты в Новая Долина, Украина
Квартира 2 комнаты
Новая Долина, Украина
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 5
7-я очередь. Кирпичный дом. Сдача дома 1-й квартал 2021г. 2х комнатная квартира в ЖК "Озе…
€22,639
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Квартира 1 комната в Новая Долина, Украина
Квартира 1 комната
Новая Долина, Украина
Комнаты 1
Площадь 22 м²
7-я очередь. Дом кирпичный. Сдача дома 2021г. Новый строящийся дом в ЖК Озерки, с. Новая …
€9,014
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Квартира 2 комнаты в Новая Долина, Украина
Квартира 2 комнаты
Новая Долина, Украина
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Общая площадь 49.73 кв.м. Есть выбор этажей. Кирпичный дом. с. Новая Долина. Отличная планир…
€16,299
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Параметры недвижимости в Новодолинский сельский совет, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
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