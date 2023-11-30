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Дома в Новодолинский сельский совет, Украина

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Новая Долина, Украина
Дом 4 комнаты
Новая Долина, Украина
Комнаты 4
Площадь 161 м²
Этаж 1/2
16644 В продаже дом с участком на Гребном канале. Дом свежей постройки,…
€81,947
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Дом 4 комнаты в Новая Долина, Украина
Дом 4 комнаты
Новая Долина, Украина
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
№2574 Предлагаем к продаже дом в Новой Долине. Общая площадь 250 кв.м.…
€43,706
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Параметры недвижимости в Новодолинский сельский совет, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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