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Украина
Коммерческая
Нерубайский сельский совет
Коммерческая недвижимость в Нерубайский сельский совет, Украина
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14 объектов найдено
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Коммерческая
Нерубайское, Украина
6 200 м²
16256 Продается Станция Усатово. Участок площадью 6 га. На территории е…
€3,65 млн
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Коммерческая
Нерубайское, Украина
6 200 м²
151936 Продается действующее предприятие Одесса-Усатово-Окружная дорога…
€3,65 млн
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Коммерческая
Нерубайское, Украина
10322. . . Предлагаем к продаже земельный участок в р-не Клеверного мос…
€255,516
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Коммерческая
Нерубайское, Украина
№3566. .. Предлагаем к продаже фасадный участок по трассе Одесса-Киев в…
€600,462
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Коммерческая
Нерубайское, Украина
№1138. . Продажа участка на Объездной дороге, между "Два Столба" и "К…
€228,139
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Коммерческая
Нерубайское, Украина
№1090. . Предлагаем к продаже фасадный участок в р-не Клеверного моста.…
€201,675
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Коммерческая
Нерубайское, Украина
№1092. . . Предлагаем к продаже участок по трассе Одесса-Киев в 3 км. о…
€2,74 млн
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Коммерческая
Нерубайское, Украина
№1085 Предлагаем к продаже фасадный участок по трассе Одесса-Киев в 3 к…
€712,067
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Коммерческая
Нерубайский сельский совет, Украина
Госакт. Целевое назначение: Для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогатель…
€684,417
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Коммерческая
Нерубайский сельский совет, Украина
Госакт коммерческого назначения. Участок пустой. Есть свет/вода на участке. Также имеется…
€310,269
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Коммерческая
Нерубайский сельский совет, Украина
Станция Усатово. Есть госакт. Участок пустой
€182,511
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Коммерческая
Нерубайский сельский совет, Украина
Предлагается земельный участок 7,26 га коммерческого назначения, расположенный по фасаду авт…
€2,32 млн
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Коммерческая
Большая Балка, Украина
Госакт под строительство и эксплуатацию промышленно-складского комплекса. Киевская трасса, н…
€328,520
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Коммерческая
Нерубайское, Украина
Фасад на трассу. Госакт. Целевое назначение под производство. 5 участков по 1,78 га. Все ком…
€812,175
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