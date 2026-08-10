Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Ivano-Frankivsk Urban Hromada
  4. Жилая

Жилье в Ivano Frankivsk Urban Hromada, Украина

;
2 объекта найдено
Дом в Ивано-Франковск, Украина
Дом
Ивано-Франковск, Украина
Площадь 540 м²
Элегантный дом в уютном микрорайоне Иванов-Франкика Предполагалось продать простой и комфор…
$766,028
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BPS Consulting
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
Дом в Ивано-Франковск, Украина
Дом
Ивано-Франковск, Украина
Площадь 400 м²
Продам 3-х поверховий клубний будинок авторський проєкт біля парку Шевченка Товщина стіни…
$399,999
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BPS Consulting
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ivano Frankivsk Urban Hromada, Украина

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти