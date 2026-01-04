Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Dalnicka silska gromada, Украина

10 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Санжейка, Украина
Дом 3 комнаты
Санжейка, Украина
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Зачем ты это сделал? Мы предлагаем капитальный кирпичный дом площадью 200 метров в 5 метрах…
$115,000
Дом 6 комнат в Доброалександровка, Украина
Дом 6 комнат
Доброалександровка, Украина
Число комнат 6
Площадь 186 м²
Этаж 1/2
30023. Продается 2-этажный капитальный дом, построенный с применением европейских энергосбер…
$95,000
Дом 11 комнат в Санжейка, Украина
Дом 11 комнат
Санжейка, Украина
Число комнат 11
Площадь 700 м²
Этаж 1/3
15897 Продам 2-х этажный дом с мансардой возле моря на участке 20 соток. Дом укомплектован м…
$600,000
Дом 3 комнаты в Новоградковка, Украина
Дом 3 комнаты
Новоградковка, Украина
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/1
30668. Продам дом в Новоградковке. Общая площадь 69 кв.м. Распланирован на 3 комнаты. Просто…
$20,000
Дом 3 комнаты в Новоградковка, Украина
Дом 3 комнаты
Новоградковка, Украина
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
29734. Продам два дома на ул. Лесная. В первом доме: три отдельные комнаты, кухня, санузел. …
$30,000
Дом 5 комнат в Санжейка, Украина
Дом 5 комнат
Санжейка, Украина
Число комнат 5
Площадь 145 м²
Этаж 1/2
19502 Продам 2-х этажный дом с евроремонтом и бытовой техникой в Санжейке площадью 145 м.кв.…
$135,000
Дом 5 комнат в Санжейка, Украина
Дом 5 комнат
Санжейка, Украина
Число комнат 5
Площадь 330 м²
Этаж 1/2
10142. . . Предлагаем к продаже новый 2-х этажный дом в пос. Санжейка вблизи моря. Общая пло…
$300,000
Дом 12 комнат в Санжейка, Украина
Дом 12 комнат
Санжейка, Украина
Число комнат 12
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/3
15875 Продам 3-х этажный дом с ремонтом на участке 23 сотки. Дом без ремонта что позволит …
$200,000
Дом 4 комнаты в Грибовка, Украина
Дом 4 комнаты
Грибовка, Украина
Число комнат 4
Площадь 380 м²
Этаж 1/2
15143 Продаётся двухэтажный дом в Грибовке. Общая площадь 380 кв.м. Участок площадью 60 сот…
$439,000
Дом 3 комнаты в Роксоланы, Украина
Дом 3 комнаты
Роксоланы, Украина
Число комнат 3
Площадь 196 м²
Этаж 1/2
29710. Продам 2-х этажный дом на первой линии от лимана. Общая площадь 196 кв.м. Выполнен в …
$37,000
Параметры недвижимости в Dalnicka silska gromada, Украина

