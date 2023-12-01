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Жильё в Yelalti Mahallesi, Турция

2 объекта найдено
Вилла 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Урла, Турция
Вилла 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Урла, Турция
Комнаты 7
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла…
€2,35 млн
в месяц
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Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом в Урла, Турция
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Урла, Турция
Комнаты 6
Площадь 494 м²
Количество этажей 2
Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция Резиден…
€2,04 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Yelalti Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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