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Жильё в Panayir Mahallesi, Турция

4 объекта найдено
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Panayir, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Panayir, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 277 м²
Этаж 3/4
Новые Квартиры в Привилегированном Комплексе в Коджаэли Коджаэли – провинция Турции, извест…
€326,000
в месяц
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Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Panayir, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Panayir, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этаж 2/4
Новые Квартиры в Привилегированном Комплексе в Коджаэли Коджаэли – провинция Турции, извест…
€168,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Panayir, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Panayir, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 2/4
Новые Квартиры в Привилегированном Комплексе в Коджаэли Коджаэли – провинция Турции, извест…
€129,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Panayir, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Panayir, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 2/4
Новые Квартиры в Привилегированном Комплексе в Коджаэли Коджаэли – провинция Турции, извест…
€121,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Panayir Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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