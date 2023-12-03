Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Osmangazi Mahallesi

Жильё в Osmangazi Mahallesi, Турция

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Санджактепе, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Санджактепе, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 6
Недорогие Квартиры Рядом с Метро в Стамбуле, Санджактепе. Недорогие квартиры в Стамбуле расп…
€225,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Санджактепе, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Санджактепе, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 6
Недорогие Квартиры Рядом с Метро в Стамбуле, Санджактепе. Недорогие квартиры в Стамбуле расп…
€184,000
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Osmangazi Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти