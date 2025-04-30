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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейном и зеленой зоной, Измир, Турция

Yamanlar Mahallesi, Турция
от
$240,068
14.04.2025
$239,017
13.04.2025
$239,158
12.04.2025
$240,047
11.04.2025
$245,474
10.04.2025
$246,474
09.04.2025
$247,711
08.04.2025
$247,557
06.04.2025
$247,704
05.04.2025
$245,448
04.04.2025
$248,726
03.04.2025
$251,483
02.04.2025
$250,956
01.04.2025
$250,388
30.03.2025
$249,621
29.03.2025
$251,486
28.03.2025
$252,402
27.03.2025
$251,519
26.03.2025
$251,361
25.03.2025
$250,501
24.03.2025
$249,645
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19652
ID новостройки на Realting
In CRM: 2371620
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Район
    Karşıyaka
  • Деревня
    Yamanlar Mahallesi

О комплексе

Резиденция располагает бассейном, зеленой зоной, парковкой, системой безопасности и круглосуточным видеонаблюдением.

Окончание строительства - 2025 год.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
  • Трамвайная остановка - 150 метров
  • Автобусная остановка - 500 метров
  • Порт - 1,5 км
  • Кольцевая дорога - 3 км
  • Аптеки - 500 метров

Местонахождение на карте

Yamanlar Mahallesi, Турция

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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейном и зеленой зоной, Измир, Турция
Yamanlar Mahallesi, Турция
от
$240,068
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