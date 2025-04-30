Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейном и зеленой зоной, Измир, Турция

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Предлагаются виллы со стеклянными фасадами, большими солнечными террасами и садами.
Резиденция располагает состоит из современных вилл премиум класса и апартаментов и располагает открытым бассейном.
Окончание строительства - июнь 2024 года.
Особенности квартир
Каждая вилла включает кухню с …
Смешанный проект с жилыми и коммерческими зонами на земельном участке площадью 68,200 м2 с ландшафтной зоной площадью 54,402 м2. Проект, имеющий большую зеленую зону, направлен на то, чтобы вывести на первый план общественную среду. Проект включает множество социальных зон, которые жители вс…