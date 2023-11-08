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Жильё в Mimarsinan Mahallesi, Турция

квартиры
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дома
3
8 объектов найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 362 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры расположены в комплекс…
€447,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 321 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры расположены в комплекс…
€418,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры расположены в комплекс…
€338,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры расположены в комплекс…
€284,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры расположены в комплекс…
€226,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Количество этажей 5
Шикарные Квартиры Рядом с Морем в Бююкчекмедже, Стамбул. Просторные квартиры в элитном компл…
€392,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 5
Шикарные Квартиры Рядом с Морем в Бююкчекмедже, Стамбул. Просторные квартиры в элитном компл…
€218,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 5
Шикарные Квартиры Рядом с Морем в Бююкчекмедже, Стамбул. Просторные квартиры в элитном компл…
€196,000

Параметры недвижимости в Mimarsinan Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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