Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Mezitli
  5. Квартиры

Квартиры с видом на море в Mezitli, Турция

однокомнатные
7
двухкомнатные
5
Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 5 комнат с парковкой, с террасой, с бассейном в Авсаллар, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с террасой, с бассейном
Авсаллар, Турция
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Этаж 3/3
Вилла на этапе стройки. Выгодная инвестиция Планировка виллы и удобства Предложена ко вниман…
€737,376
Квартира 2 спальни в Стамбул, Турция
Квартира 2 спальни
Стамбул, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Newest and brightest star of Avcılar, Dynasty West is located right next to E-5 Highway and …
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты в Demirtas, Турция
Квартира 4 комнаты
Demirtas, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 3
Новый комплекс в Демирташе Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфра…
€170,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Erdemli, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Erdemli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 10
Квартиры у Моря в Комплексе с Бассейнами и Охраной в Мерсине, Эрдемли Стильные квартиры в Ме…
€133,441
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Квартира в роскошном комплексе в популярном курортном районе Аланьи - Махмутларе. Квартира м…
€209,000
Квартира 1 комната в Sariyar, Турция
Квартира 1 комната
Sariyar, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2
Новый инвестиционный комплекс в Тедже Рады Вам представить новый инвестиционный комплекс с …
€36,000
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
метро 5 минут пешком Отойол Тем 5 минут E5 путь 5 минут Аэропорт Сабиха Гекчен 20 м…
€622,219
Квартира 2 комнаты в Алания, Турция
Квартира 2 комнаты
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Новый комплекс 450 м от пляжа Клеопатры Алания Представляем Вашему вниманию новый комплекс …
€189,500
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 7/11
Предлагаем рассмотреть новый комплекс в Мерсине, который прекрасно подойдет под инвестиции п…
€55,033
Квартира 2 комнаты в Sariyar, Турция
Квартира 2 комнаты
Sariyar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3
Новый комплекс в Мезитли в районе Чешмели Представляем Вашему вниманию новый комплекс со со…
€73,500
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Чешме, Турция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Этаж 1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,31 млн
Квартира 2 комнаты в Demirtas, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3
Жилой комплекс расположен в живописном и экологически чистом районе Демирташ на востоке Алан…
€115,000

Параметры недвижимости в Mezitli, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти