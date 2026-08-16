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Квартиры с видом на море в Мезитлях, Турция

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49 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
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Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 6/14
Lavinya Concept – современный жилой комплекс, состоящий из 3 блоков 14 этажей. Расположенный…
$171,023
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 14
Недорогие квартиры со стильным дизайном в комплексе в Мерсине, Тедже Недорогие квартиры на п…
$63,474
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 13
Новые квартиры в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Мерсине, Тедже Новые квартиры в нескол…
$151,925
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 13
Квартиры с 2 спальнями для инвестиций в благоустроенном комплексе в Мезитли Мерсин, располож…
$85,560
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Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 13
Новые квартиры в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Мерсине, Тедже Новые квартиры в нескол…
$186,985
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 6
Готовые квартиры в 200 м от пляжа в Мерсине, Тедже Готовые квартиры в Мерсине расположены в …
$55,422
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 14
Квартиры с видом на море в Мерсине, в пешей доступности от пляжа Эти квартиры расположены в …
$97,130
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Квартира 6 комнат в Мезитли, Турция
Квартира 6 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Этаж 14/18
Новые квартиры рядом с морем и объектами инфраструктуры в Мерсине Квартиры находятся в Мерси…
$462,048
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 10
Новые квартиры в пешей доступности от пляжа в Мезитли, Мерсин Мезитли — один из самых популя…
$83,710
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 14
Квартиры с панорамным видом на море в Мезитли, Мерсин Мерсин славится длинным морским побере…
$100,058
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 14
Квартиры в комплексе с выгодными инвестиционными возможностями в центре Мезитли Мерсин – сре…
$78,552
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 14
Недорогие квартиры со стильным дизайном в комплексе в Мерсине, Тедже Недорогие квартиры на п…
$138,488
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 14
Квартиры для инвестиций в благоустроенном проекте в Мезитли, Мерсин Квартиры расположены в М…
$118,450
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 14
Квартиры для инвестиций в благоустроенном проекте в Мезитли, Мерсин Квартиры расположены в М…
$87,958
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 12
Новые квартиры в пешей доступности от пляжа в Мерсине Мерсин — один из самых популярных приб…
$85,441
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 9
Квартиры в Мерсине, Мезитли в проекте смешанного типа Новые квартиры расположены в проекте с…
$116,262
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 13
Новые квартиры в хорошем месте в Мерсине, Мезитли Новые квартиры на продажу расположены в ко…
$139,772
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Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 15
Новые квартиры для инвестиций в 200 метрах от моря в Мерсине Квартиры в Мерсине, Тедже, расп…
$234,473
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Квартира 1 комната в Мезитли, Турция
Квартира 1 комната
Мезитли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Emerald Premium - это новый жилой комплекс в самом комфортабельном районе Соли, города Мерси…
$88,125
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 13
Квартиры в охраняемом комплексе с бассейном в Тедже, Мезитли Мерсин, расположенный на побере…
$79,857
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/14
Квартиры с видом на город и море в нескольких шагах от пляжа в Мерсине, Мезитли, Тедже Предл…
$113,432
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 14
Квартиры в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Мерсине, Тедже Квартиры на продажу в Мерсине…
$128,878
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Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 3/13
Квартиры с видом на море и город в Тедже, Мезитли Мерсин продолжает активно развиваться и ст…
$105,186
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5/15
Стильные квартиры всего в 200 м от моря в районе Мезитли, Мерсин Представляем вашему внимани…
$136,246
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 10
Новые квартиры в пешей доступности от пляжа в Мезитли, Мерсин Мезитли — один из самых популя…
$119,144
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 12
Новая недвижимость с видом на море в Мерсине, Тедже Тедже – одно из самых востребованных мес…
$162,432
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/15
Новые квартиры в пешей доступности от моря в районе Мезитли, Мерсин Мерсин, известный своим …
$136,705
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 13
Новые квартиры в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Мерсине, Тедже Новые квартиры в нескол…
$87,649
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 13
Квартиры в охраняемом комплексе с бассейном в Тедже, Мезитли Мерсин, расположенный на побере…
$56,710
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 15
Новые квартиры для инвестиций в 200 метрах от моря в Мерсине Квартиры в Мерсине, Тедже, расп…
$158,269
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