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Квартиры с садом в Мезитлях, Турция

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14 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Мезитли, Турция
Квартира 5 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 4
К продаже представлена квартира 4+1 в центре крупнейшего района Мерсина, Мезитли. Квартира р…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Мезитли, Турция
Квартира 5 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 10/11
Квартира 4+1, Мерсин, Мезитли под ВНЖ Подходит под ВНЖ (200.000 $ можно показать в Тапу) …
$227,933
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Квартира 2 комнаты в Kuzucubelen, Турция
Квартира 2 комнаты
Kuzucubelen, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 13
Жилой комплекс с фитнес-залом, сауной, бассейном, 600 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турци…
$70,642
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Квартира 2 комнаты в Kuzucubelen, Турция
Квартира 2 комнаты
Kuzucubelen, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 14
Жилой комплекс с бассейном, 350 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция На участке располож…
$89,117
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию уникальный проект масштабного жилого комплекса в одном из центр…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 3
Если при выборе квартиры для Вас важна близость к морю и наличие хорошей инфраструктуры в ко…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 4
К продаже представлена меблированная квартира 3+1 в одном из приморских микрорайонов Мерсина…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 4
К продаже представлена  квартира 3+1 в одном из центральных районов Мерсина, Мезитли. Кварти…
Цена по запросу
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Квартира 6 комнат в Kuzucubelen, Турция
Квартира 6 комнат
Kuzucubelen, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 175 м²
Количество этажей 18
Элитные апартаменты в центре райрона Мезитли, Мерсин, Турция Проект, состоящий из 2 блоков.…
$315,170
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Квартира 5 комнат в Мезитли, Турция
Квартира 5 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 11
Предлагаем Вам еще одну квартиру с видом на море. Предложение расположено в районе Мезитли и…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4
Рады представить Вам готовый жилой комплекс с богатой инфраструктурой в одном из приморских …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 4
Хотим вам представить новый проект  в микрорайоне Давултепе от известного застройщика. В ква…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 6/13
Квартира 2+1 (2+2) в Мерсине, Мезитли Прихожая, зал, кухня-столовая, 2 спальни, 2 сан.узл…
$135,198
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Квартира 4 комнаты в Kuzucubelen, Турция
Квартира 4 комнаты
Kuzucubelen, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция Предлагаются просторные комф…
$419,074
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