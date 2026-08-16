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Квартиры с видом на горы в Мезитлях, Турция

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22 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 14
Готовые квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсине Мерсин – одна из провинций с самой длинн…
$138,905
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 13
Новые квартиры в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Мерсине, Тедже Новые квартиры в нескол…
$151,925
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/14
Готовые квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсине Мерсин – одна из провинций с самой длинн…
$123,406
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Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 13
Новые квартиры в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Мерсине, Тедже Новые квартиры в нескол…
$186,985
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 14
Квартиры с панорамным видом на море в Мезитли, Мерсин Мерсин славится длинным морским побере…
$100,058
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 14
Квартиры в комплексе с выгодными инвестиционными возможностями в центре Мезитли Мерсин – сре…
$78,552
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Мезитли, Турция
Квартира 1 комната
Мезитли, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/13
Инвестиционные квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсине, Тедже, Мезитли Мерсин — это жемч…
$49,061
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Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 3/13
Квартиры с видом на море и город в Тедже, Мезитли Мерсин продолжает активно развиваться и ст…
$105,186
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 5
Новые квартиры в пешей доступности от всей инфраструктуры в Мерсине, Мезитли Мерсин — это од…
$145,038
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 5
Новые квартиры в пешей доступности от всей инфраструктуры в Мерсине, Мезитли Мерсин — это од…
$208,855
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 13
Новые квартиры в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Мерсине, Тедже Новые квартиры в нескол…
$87,649
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 14
Инвестиционные квартиры недалеко от моря в Мерсине, Мезитли Мерсин – один из важнейших торго…
$115,183
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 14
Квартиры в комплексе с выгодными инвестиционными возможностями в центре Мезитли Мерсин – сре…
$119,018
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 14
Стильные квартиры в благоустроенном комплексе в Мерсине, Енишехир Мерсин привлекает внимание…
$166,103
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Квартира 5 комнат в Мезитли, Турция
Квартира 5 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Этаж 1/20
ILKEM PACIFIC ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА – ДЕКАБРЬ 2023 Страна: Турция Провинция: Мерс…
$230,000
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 5/5
Добро пожаловать в мир уюта и свободы,всего в шаге от прибрежной гармонии! Представляем в…
$82,520
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Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/10
КВАРТИРА 3+1 с отдельной кухней, 2 с/у, 119 м2 брутто, 105 нетто с мебелью и техникой. Дв…
$91,117
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Квартира 6 комнат в Мезитли, Турция
Квартира 6 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Этаж 1/18
НОВЫЙ ПРОЕКТ от ILKEM YAPI - ЖК ILKEM DİAMOND ? ▪️Адрес: Турция, Мерсин, Мезитли (центр г…
$230,000
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 5/15
Новостройка в Мерсине, Мезитли Комплекс премиум класса Два блока на 15 этажей Квартиры…
$69,349
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 14
Расположен в г. Мерсин, р-н Мезетли, мкр. Тедже Квартиры планировками 1+1 и 2+1 Цены 1+1…
$82,367
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 5/10
Элитный комплекс класса LUX 2+1 Общая 154 м2 Жилая 138 м2 5 этаж из 10 ✅Закрытое сите с…
$168,245
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 14
Новый комплекс в Мерсине, Мезитли Расположен в 900 метрах от моря Квартиры 2+1 Два блока …
$74,347
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