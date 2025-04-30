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Квартиры с террасой в Мезитлях, Турция

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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Kuzucubelen, Турция
Квартира 2 комнаты
Kuzucubelen, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 13
Жилой комплекс с фитнес-залом, сауной, бассейном, 600 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турци…
$70,642
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Квартира 2 комнаты в Kuzucubelen, Турция
Квартира 2 комнаты
Kuzucubelen, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 14
Жилой комплекс с бассейном, 350 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция На участке располож…
$89,117
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 2/13
Мерсин, Мезитли, Мендерес махалеси, р-н Соли     Обжитой район с инфраструктурой     Расст…
$134,878
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Квартира 6 комнат в Kuzucubelen, Турция
Квартира 6 комнат
Kuzucubelen, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 175 м²
Количество этажей 18
Элитные апартаменты в центре райрона Мезитли, Мерсин, Турция Проект, состоящий из 2 блоков.…
$315,170
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Квартира 4 комнаты в Kuzucubelen, Турция
Квартира 4 комнаты
Kuzucubelen, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция Предлагаются просторные комф…
$419,074
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