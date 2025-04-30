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Дома с садом в Эрдемлях, Турция

виллы
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дуплексы
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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Эрдемли, Турция
Вилла 4 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 301 м²
Этаж 1
Для тех, кто ценит уединение и спокойствие, но в то же время для вас важна близость городско…
Цена по запросу
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Дуплекс 5 комнат в Эрдемли, Турция
Дуплекс 5 комнат
Эрдемли, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 4
К продаже представлен меблированный дуплекс 4+1 в туристическом центре Мерсина – Аяш. Дуплек…
Цена по запросу
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