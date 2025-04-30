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Дома с бассейном в Эрдемлях, Турция

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4 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Эрдемли, Турция
Дуплекс 5 комнат
Эрдемли, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 4
В уютном районе Мерсина – Эрдемли, с комфортной инфраструктурой и удобными пляжами продается…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Еще один интересный проект жилого комплекса в одной из самых привлекательных частей нашего р…
Цена по запросу
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Дуплекс 5 комнат в Эрдемли, Турция
Дуплекс 5 комнат
Эрдемли, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 2
Отличное предложение для соискателей просторной квартиры в жилом комплексе рядом с морем. Пр…
Цена по запросу
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Дуплекс 5 комнат в Эрдемли, Турция
Дуплекс 5 комнат
Эрдемли, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 4
К продаже представлен меблированный дуплекс 4+1 в туристическом центре Мерсина – Аяш. Дуплек…
Цена по запросу
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