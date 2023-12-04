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Жильё в Ata Mahallesi, Турция

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Ata Mahallesi, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ata Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Количество этажей 15
Квартиры с Видом на Город Рядом с Парком Гёксу в Анкаре, Этимесгут Стильные квартиры в Анкар…
€240,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Ata Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Ata Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 11
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Большой Благоустроенной Территорией в Этимесгуте Стильные …
€225,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Ata Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Ata Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 11
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Большой Благоустроенной Территорией в Этимесгуте Стильные …
€156,000
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Параметры недвижимости в Ata Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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