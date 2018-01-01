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Новая резиденция с бассейном и садом в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€64,661
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19
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О комплексе

Резиденция располагает парковкой, бассейном и садом, фитнес-центром.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Оплата
  1. Бронирование – 200 000 бат
  2. Подписание контракта – 35% (в течение 20 дней после бронирования)
  3. Подготовка земли, возведение опорной стены – 15% (август 2023)
  4. Начало строительства здания – 20% (январь 2024)
  5. Внутренний ремонт – 20% (июнь 2024)
  6. Завершение строительства, получение ключей – 10% + доп. платежи (декабрь 2024).
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 800 метрах от живописного пляжа Камала.

  • Пляж Патонг - 9 км
  • Больница - 18 км
  • Аэропорт Пхукета - 20 км
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Новая резиденция с бассейном и садом в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€64,661
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Агентство: TRANIO
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от
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Сдача в: 2024
Застройщик: Wing Samui Condo
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Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Паттайя, Таиланд
от
€40,549
Площадь 26–51 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2026
Новый комплекс Harmonia - идеальное место для спокойной безмятежной жизни в центре городской жизни Паттайи. Расположен в районе Central Pattaya, рядом с пляжами. В 100 метрах от комплекса автобусная остановка, рядом торговые центры, супермаркеты,  развлекательные заведения, рестораны, кафе, бары, банки, школы, рынок, культурные и исторические достопримечательности города.   В комплексе представлены апартаменты с 1, 2 спальнями и студии с видами на бассейн и горы. На территории комплекса будут просторные зоны общего пользования, места для отдыха, бассейн вокруг комплекса и сад. Комплекс состоит из 4-х восьмиэтажных зданий ДАТА СДАЧИ: III кв. 2027 г. ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ: Freehold ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: Бассейн вокруг комплекса Сад и бассейн с водопадом на крыше  Фитнес-зал и зал для йоги Сауна, парная и джакузи Массажный кабинет Беговая дорожка Детская игровая зона Кафе и ресторан Консьерж-сервис Управляющая компания Охрана 24/7, видеонаблюдение Охраняемая подземная парковка для авто РАССТОЯНИЕ ДО ПЛЯЖА: до Cosy Beach - 2.9 км до Pratumnak Beach - 3 км до центральной набережной - 1.4 км ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:  STUDIO:  20 м2 -  1.490.000 ฿   ~ 43.400$ 1 BEDROOM:  23,5 м2: от 1.750.750 ฿  ~ 51.000$ 25,3 м2 - от 1.884.850 ฿  ~ 55.000$ 25,5 м2 - от 1.899.750 ฿  ~ 55.400$ 26 м2 - от 1.937.000 ฿  ~ 56.500$ 26,5 м2 - от 1.974.250 ฿  ~ 57.500$ 2 BEDROOM: 50, 5 м2 - от 3.762.250 ฿  ~ 109.600$ Апартаменты продаются с чистовой отделкой и встроенной мебелью.  Комплект мебель + техника оплачивается дополнительно: Studio - 250.000 ฿  ~7.300$ 1 bedroom - 500.000 ฿ ~14.600$ 2 bedroom - 750.000 ฿ ~22.000$ РАСХОДЫ ПРИ ПОКУПКЕ: Налог на покупку: 2% (4,3% оплачивает застройщик) Установка счетчиков воды и электричества: 10.000 ฿ (единоразовая оплата) Кап.ремонт: 600 ฿ x м² (единоразовая оплата) Содержание общих территорий комплекса: 60 ฿ x м² x 12 мес. (оплачивается 1 раз в год) ЕЖЕГОДНЫЕ РАСХОДЫ: Налог на владение недвижимостью: 0,02% от стоимости квартиры Содержание общих территорий комплекса: 60 ฿ x м² x 12 мес. (оплачивается 1 раз в год) ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ: Резерв: 3.000$ 30% - оплата при подписании контракта в течение 30 дней 50% - в течение 2 лет равными платежами 20% - во время выдачи ключей Возможно дистанционное оформление сделки 
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