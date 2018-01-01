Новая резиденция с бассейном и садом в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд

Ko Samui, Таиланд

от €74,000

Сдача в: 2024

Уникальный проект на Самуи! Выход 10% - 12% годовых. Функция выкупа через 5 лет! Возможность покупки в рублях или криптовалюте. Свободный кондоминиум Проект Отличное расположение / Роскошные услуги / Полностью меблированный Дизайн интерьера Zen Натуральные материалы и оттенки Для спокойного образа жизни Ultimate Living Solution Fingerprint & Keycard Lock Elevator Access Качество домашнего устройства встраивается в систему видеонаблюдения и 24/7 Безопасность Несколько типов Диапазон 1 кровать и 2 кровати типа от 24,22 до 68,75 кв.м. с учетом всех потребностей Естественный поток Естественная циркуляция воздуха и вентиляции по всему пространству КРЫЛЬ САМУЙ КОНДО Основные моменты проекта Freehold Полное владение имуществом как для не тайских, так и тайских граждан Мега Проект Wing Samui Condo с 560 квартирами является крупнейшим и последним проектом кондоминиума на Самуи. Отличное расположение Удобно расположенный в центре Самуи, район Чавенг, самый известный и популярный район для туристов, также является районом с самым высоким спросом на аренду. Рядом с пляжем Чавенг, торговыми центрами, аэропортом, международными школами и больницами. Удобства высокого класса 2 бассейна / Теннисный корт / Фитнес-зал / Открытый беговой дорожка / Детский клуб Детская игровая площадка / 5000 + кв.м. Сад Превосходный дизайн комфорта Используйте концепцию климатического дизайна Чарльза Корреа, которая подчеркивает естественную циркуляцию воздуха и вентиляции во всех помещениях, что является одновременно экологичным и практичным. Конечный пункт отдыха Как дом для крупнейшего в Европе праздника, остров Самуи, второй по величине остров в Таиланде, известен во всем мире, и его число туристов растет с каждым годом. С 2010 года количество прибывающих в международный аэропорт Самуи неуклонно увеличивалось и достигло пика в 1 325 251 пассажира в 2019 году, что значительно больше, чем за 6 лет с 2013 года. 10% -12% арендной платы Преимущества от высокого спроса на аренду в районе Чавенг, количество отелей в соседних отелях превысило 70% со средней ставкой 1500 бат / ночь в 2019 году; долгосрочная аренда до 20 000 бат в месяц Программа вознаграждений отелей Позволяет проверить статус аренды в режиме реального времени по телефону, заработать баллы за аренду и использовать для проживания в отеле более чем в 100 направлениях по всему миру Выкуп через 5 лет Гарантированный вариант выкупа для всех приобретенных единиц Основные моменты проекта Гольф-клуб / Big C / Makro / Starbucks < 5 минут Международная школа Самуи / Международная больница Пляж Чавенг / Ходячая улица Чавенг < 5 минут Торговый центр / Бангкокская больница 10минтов < 10 минут Tesco / Cinema / Homepro Muay Thai / площадка для бадминтона Аэропорт / Panyadee Британская школа Рыбацкая деревня / Большой Будда