Жилой комплекс THE CORAL PATTAYA

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В зеленой зоне и вдали от суеты большого города, 5 минут до пляжа!

THE CORAL PATTAYA - бутик-кондоминиум курортного типа, идеально подходящий для спокойной жизни, окруженный большим коралловым бассейном с переливной системой обработки солью, обеспечивающей спокойствие на частном отдаленном острове, подходящем для всех этапов жизни.

Удобства: фитнесс-зал и зал для бокса, сауна, рабочее пространство и библиотека, бассейн с системой соленой воды, сад на крыше, мини-кинотеатр, доступ с ключом-картой, камеры видеонаблюдения и охрана 24/7.

Проект стратегически расположен в непосредственной близости от:

- Big C;

- Central Festival;

- центра города;

- международных больниц, школ;

- Макро, парков, терминала 21 и традиционных тайских рынков.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса