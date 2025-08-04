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Жилой комплекс THE CORAL PATTAYA

Паттайя, Таиланд
от
$87,509
;
15
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22536
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ

О комплексе

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Выгодное расположение ЖК гарантирует высокий спрос на аренду!
Рассрочка!
Апартаменты меблированы!
В зеленой зоне и вдали от суеты большого города, 5 минут до пляжа!
THE CORAL PATTAYA - бутик-кондоминиум курортного типа, идеально подходящий для спокойной жизни, окруженный большим коралловым бассейном с переливной системой обработки солью, обеспечивающей спокойствие на частном отдаленном острове, подходящем для всех этапов жизни.
Удобства: фитнесс-зал и зал для бокса, сауна, рабочее пространство и библиотека, бассейн с системой соленой воды, сад на крыше, мини-кинотеатр, доступ с ключом-картой, камеры видеонаблюдения и охрана 24/7.
Проект стратегически расположен в непосредственной близости от:
- Big C;
- Central Festival;
- центра города;
- международных больниц, школ;
- Макро, парков, терминала 21 и традиционных тайских рынков.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс THE CORAL PATTAYA
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от
$87,509
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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