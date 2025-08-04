Жилой комплекс THE CORAL PATTAYA

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В зеленой зоне и вдали от суеты большого города, 5 минут до пляжа!
THE CORAL PATTAYA - бутик-кондоминиум курортного типа, идеально подходящий для спокойной жизни, окруженный большим коралловым бассейном с переливной системой обработки солью, обеспечивающей спокойствие на частном отдаленном острове, подходящем для всех этапов жизни.
Удобства: фитнесс-зал и зал для бокса, сауна, рабочее пространство и библиотека, бассейн с системой соленой воды, сад на крыше, мини-кинотеатр, доступ с ключом-картой, камеры видеонаблюдения и охрана 24/7.
Проект стратегически расположен в непосредственной близости от:
- Big C;
- Central Festival;
- центра города;
- международных больниц, школ;
- Макро, парков, терминала 21 и традиционных тайских рынков.
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* Стоимость может меняться в зависимости от курса