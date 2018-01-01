Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем и международной школой, Самуи, Таиланд

Пхукет, Таиланд

Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Layan Green Park - уникальный проект на острове Пхукет, первый эко-кондоминиум на острове с семейной концепцией. Инфраструктура: Близость Лагуны обеспечивает комплекс всей необходимой инфраструктурой. Рядом расположены отели класса люкс - Anantara, Banyan Tree, Trisara и Aman Resorts, гольф-поля, теннисные корты, ночные клубы Dream Beach, Xana, Catch, бары и рестораны европейской кухни. Наличие парков и пешеходных зон делает район привлекательным для жизни круглый год. Пляжи Лаян и Бангтао в нескольких минутах ходьбы. А в нескольких минутах езды на машине расположены торгово-развлекательная площадка Boat Avenue и новый торговый центр от “Central Group”. На территории комплекса более 11 000 м2 инфраструктуры, которая включает все для семейного досуга, спорта и активного отдыха: детский клуб, площадки для игр, дорожки для прогулок и пробежек, спортивный зал, террасы для занятия йогой, бассейн 45 м2, шатлбас, курсирующий до пляжа и торговых центров. На территории комплекса вы всегда будете чувствовать себя в безопасности, для вас обеспечена круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Уникальность проекта заключается в использовании природной энергии: солнечные батареи, экологичные материалы, озеленение территории и фасадов, естественная вентиляция. Комфортные условия создаются за счет максимизации использования природных источников тепла, охлаждения и вентиляции. Это все экономит до 40% на расходе электроэнергии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение! Звоните или пишите!