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Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем и международной школой, Самуи, Таиланд

Ламай, Таиланд
от
€153,743
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6
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О комплексе

Предлагаются красивые, комфортабельные, функциональные виллы с бассейнами 32 м2 и парковочными местами.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном живописном районе, в 8 минутах ходьбы от пляжа Ламаи, рядом с магазинами, ресторанами и ночными клубами.

  • Пляж Ламаи - 8 минут
  • Международная школа - 1 минута
  • Аэропорт - 24 минуты езды
  • Больница - 25 минут езды
Местонахождение новостройки
Ламай, Таиланд

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Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем и международной школой, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
€153,743
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DDA Real Estate
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