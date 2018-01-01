Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем и международной школой, Самуи, Таиланд

Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Layan Green Park - уникальный проект на острове Пхукет, первый эко-кондоминиум на острове с семейной концепцией.
Инфраструктура:
Близость Лагуны обеспечивает комплекс всей необходимой инфраструктурой. Рядом расположены отели класса люкс - Anantara, Banyan Tree, Trisara и Aman Resorts, гольф-поля, теннисные корты, ночные клубы Dream Beach, Xana, Catch, бары и рестораны европейской кухни. Наличие парков и пешеходных зон делает район привлекательным для жизни круглый год. Пляжи Лаян и Бангтао в нескольких минутах ходьбы. А в нескольких минутах езды на машине расположены торгово-развлекательная площадка Boat Avenue и новый торговый центр от “Central Group”.
На территории комплекса более 11 000 м2 инфраструктуры, которая включает все для семейного досуга, спорта и активного отдыха: детский клуб, площадки для игр, дорожки для прогулок и пробежек, спортивный зал, террасы для занятия йогой, бассейн 45 м2, шатлбас, курсирующий до пляжа и торговых центров. На территории комплекса вы всегда будете чувствовать себя в безопасности, для вас обеспечена круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
Уникальность проекта заключается в использовании природной энергии: солнечные батареи, экологичные материалы, озеленение территории и фасадов, естественная вентиляция. Комфортные условия создаются за счет максимизации использования природных источников тепла, охлаждения и вентиляции. Это все экономит до 40% на расходе электроэнергии.
Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение! Звоните или пишите!