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Квартиры-студии с бассейном в Zanzibar, Танзания

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Занзибар Центрально-Южный
6
Занзибар Северный
7
Nungwi
6
Paje
3
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5 объектов найдено
Студия 1 комната в Nungwi, Танзания
Студия 1 комната
Nungwi, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/7
Квартира в новом доме рядом с пляжами Нунгви и Кендва, будущим казино, дом на сдаче 9.202…
$83,000
НДС
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Студия 1 комната в Kusini, Танзания
Студия 1 комната
Kusini, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/6
Премиальный Wellness комплекс в 80 м от океана: TOP-3  Kendwa, Nungwi & Paje.  ✔ Топ-л…
$83,000
НДС
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Студия 1 комната в Занзибар, Танзания
Студия 1 комната
Занзибар, Танзания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2
Добро пожаловать в рай на земле   Представьте себе идеальное место для отдыха и инвест…
$96,904
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Value OneValue One
Студия 1 комната в Nungwi, Танзания
Студия 1 комната
Nungwi, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/7
Премиальный комплекс в 100 м от океана в TOP-3 beaches.  локации Paje & Nungwi,  ✔ Топ…
$83,000
НДС
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Студия 1 комната в Nungwi, Танзания
Студия 1 комната
Nungwi, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/7
Откройте для себя великолепные апартаменты в новом комплексе премиум-класса "Eyes Of Zanziba…
$91,000
НДС
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Застройщик
MB HOMES
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Параметры недвижимости в Zanzibar, Танзания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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