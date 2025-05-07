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Квартиры-студии в Занзибаре Центрально-Южном, Танзания

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Paje, Танзания
Студия 1 спальня
Paje, Танзания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Роскошные апартаменты от $83 000, Пае, ТанзанияНовый проект в сердце ПаеЭтот новейший жилой …
$83,000
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
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Параметры недвижимости в Занзибаре Центрально-Южном, Танзания

Недорогая
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