Квартиры-студии в Nungwi, Танзания

1 объект найдено
Студия в Nungwi, Танзания
Студия
Nungwi, Танзания
Площадь 48 м²
Первый взнос 31.200$  -  40% от стоимости 78.000$ , остальное в рассрочку до 30.04.2027. …
$31,200
НДС
Агентство
Риелтор без границ KZ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
