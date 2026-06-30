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Квартиры-студии с видом на море в Zanzibar, Танзания

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Занзибар Центрально-Южный
6
Занзибар Северный
7
Nungwi
6
Paje
3
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4 объекта найдено
Студия 1 комната в Nungwi, Танзания
Студия 1 комната
Nungwi, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/7
Квартира в новом доме рядом с пляжами Нунгви и Кендва, будущим казино, дом на сдаче 9.202…
$83,000
НДС
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Студия 1 комната в Kusini, Танзания
Студия 1 комната
Kusini, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/6
Премиальный Wellness комплекс в 80 м от океана: TOP-3  Kendwa, Nungwi & Paje.  ✔ Топ-л…
$83,000
НДС
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English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Студия 2 комнаты в Bwejuu, Танзания
Студия 2 комнаты
Bwejuu, Танзания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/6
Премиум апартаменты 80м от океана PAJE   с инфраструктурой отеля 5* WELLNESS :  ресепш…
$83,000
НДС
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Студия 1 комната в Занзибар, Танзания
Студия 1 комната
Занзибар, Танзания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2
Добро пожаловать в рай на земле   Представьте себе идеальное место для отдыха и инвест…
$96,904
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Параметры недвижимости в Zanzibar, Танзания

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
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