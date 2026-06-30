Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Танзания
  3. Zanzibar
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Сад

Квартиры-студии с садом в Zanzibar, Танзания

;
Занзибар Центрально-Южный
6
Занзибар Северный
7
Nungwi
6
Paje
3
Студия Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Студия 1 комната в Kusini, Танзания
Студия 1 комната
Kusini, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/6
Премиальный Wellness комплекс в 80 м от океана: TOP-3  Kendwa, Nungwi & Paje.  ✔ Топ-л…
$83,000
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Your Invest Home
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Студия 1 комната в Занзибар, Танзания
Студия 1 комната
Занзибар, Танзания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2
Добро пожаловать в рай на земле   Представьте себе идеальное место для отдыха и инвест…
$96,904
Оставить заявку
Студия 1 комната в Nungwi, Танзания
Студия 1 комната
Nungwi, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/7
Откройте для себя великолепные апартаменты в новом комплексе премиум-класса "Eyes Of Zanziba…
$91,000
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
MB HOMES
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Zanzibar, Танзания

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти