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Коммерческая недвижимость в Вале, Швейцария

4 объекта найдено
Коммерческая с Nadezhnye investicii v Shveycariyu, с otel v Shvecarii, с otel v Shveycarii в Санкт-Мориц, Швейцария
Коммерческая с Nadezhnye investicii v Shveycariyu, с otel v Shvecarii, с otel v Shveycarii
Санкт-Мориц, Швейцария
Площадь 8 230 м²
Пакет из 4 отелей в элитном горнолыжном курорте Швейцарии – Санкт-Морице. Общее кол-во но…
€49,00 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Коммерческая в Nendaz, Швейцария
Коммерческая
Nendaz, Швейцария
Очень известный пиццерия на популярном горнолыжном курорте. Бар был открыт в 1984 году, а пи…
€1,60 млн
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Коммерческая с Spalni в Сьон, Швейцария
Коммерческая с Spalni
Сьон, Швейцария
Ресторан находится в 10 минутах езды от центра столицы кантона, города Сион, и расположен на…
€2,01 млн
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Коммерческая 24 спальни с мебелью, с садом, с отоплением в Leuk, Швейцария
Коммерческая 24 спальни с мебелью, с садом, с отоплением
Leuk, Швейцария
Количество спален 24
Площадь 9 600 м²
Замечательный отель с прекрасным рестораном был построен в 1992 году и является самым новым …
€3,30 млн
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