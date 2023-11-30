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Шале в Вале, Швейцария

Шале В архив
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3 объекта найдено
Шале 8 спален с мебелью, с садом, с отоплением в Санкт-Мориц, Швейцария
Шале 8 спален с мебелью, с садом, с отоплением
Санкт-Мориц, Швейцария
Количество спален 8
Площадь 500 м²
Чудесное традиционное шале расположено в самом сердце Санкт-Морица. Из него открываются пот…
€22,10 млн
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Шале 6 спален с мебелью, с садом, с интернетом в Zinal, Швейцария
Шале 6 спален с мебелью, с садом, с интернетом
Zinal, Швейцария
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Прекрасное шале располагается в городе Зеналь, Вале. Из дома открывается потрясающий вид на …
€4,53 млн
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Шале 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом в Conthey, Швейцария
Шале 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Conthey, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Великолепный особняк находится в очаровательном городе Ми, кантон Во. Всего в 10 минутах езд…
€2,98 млн
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Параметры недвижимости в Вале, Швейцария

у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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