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Квартиры в Тичино, Швейцария

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2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Лугано, Швейцария
Квартира 5 комнат
Лугано, Швейцария
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Роскошные апартаменты с панорамным видом на озеро в сердце Лугано! Предлагаются к продаже…
$4,11 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Квартира 15 спален в Лугано, Швейцария
Квартира 15 спален
Лугано, Швейцария
Количество спален 15
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Роскошная 15-комнатная вилла в потрясающим видом на озеро и горы в элитном престижном районе…
$58,10 млн
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Параметры недвижимости в Тичино, Швейцария

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