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Пентхаусы в Швейцарии

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3 объекта найдено
Пентхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Швейцария
Пентхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Швейцария
Количество спален 4
Площадь 234 м²
Шикарный пентхаус в современном стиле расположен на 23 этаже 5-звездочного отеля в центре Цю…
€4,44 млн
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Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, на первой береговой линии в Швейцария
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, на первой береговой линии
Швейцария
Количество спален 2
Площадь 180 м²
Шикарный пентхаус располагается прямо на берегу озера Лаго-Маджоре в городе Порто-Ронко, Шве…
€4,09 млн
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Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Лугано, Швейцария
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Лугано, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Роскошный пентхаус с панорамным видом на озеро расположен в Лугано, Швейцария. Эксклюзивная …
€5,16 млн
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Параметры недвижимости в Швейцарии

с видом на озеро
рядом с пляжем
недорогая
элитная
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